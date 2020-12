PRF apreende 500 mil maços de cigarros contrabandeados em Cascavel - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada de quinta (4), em Cascavel (PR), um bitrem carregado com cerca de 500 mil maços de cigarros contrabandeados.

Por volta das 2 horas, após receber uma denuncia anônima, uma equipe da PRF abordou um bitrem estacionado no pátio de um posto de combustíveis, na BR-476.

Diante do nervosismo do motorista, os policiais solicitaram que ele retirasse a lona da carga para averiguarem. Neste momento, eles viram se tratar de uma carga de mais de 500 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O homem, que era proprietário do veículo, disse que pegou a carga em Eldorado (MS) e iria levar para Paranavaí (PR), ele foi preso em flagrante por contrabando.

O preso, o caminhão e a carga foram entregues à Polícia Federal de Cascavel.