PRF apreende 4 mil caixas de remédios e anabolizantes contrabandeados na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 4 mil caixas de medicamentos e anabolizantes contrabandeados do Paraguai durante uma fiscalização no trecho da BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná. A abordagem ocorreu na madrugada de domingo e resultou na prisão em flagrante de um motorista de 45 anos, que confessou que transportaria a carga ilegal até o município de Sorocaba, no interior de São Paulo.

- leia mais: PRF apreende mais de 1,7 mil ampolas de emagrecedor em Mandaguari

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A interceptação aconteceu após os agentes darem ordem de parada ao condutor de um Volkswagen T-Cross. Durante a vistoria de rotina, os policiais notaram o nervosismo do suspeito e constataram a presença de um rádio comunicador instalado no veículo. Ao realizarem a busca no automóvel, os rodoviários localizaram centenas de caixas, mochilas e sacolas recheadas com os insumos médicos espalhados pelo porta-malas, pelo assoalho e sobre o banco traseiro. Além do lote de remédios, os agentes encontraram 11 mil dólares em espécie escondidos na mochila de pertences pessoais do motorista.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

O homem foi preso e responderá pelos crimes de importação irregular de medicamentos e uso ilegal de equipamento de telecomunicação. O veículo, as divisas em moeda estrangeira e todo o material apreendido foram levados à sede da Receita Federal em Foz do Iguaçu para a contagem oficial, enquanto a ocorrência e o detido foram colocados à disposição da Polícia Federal.