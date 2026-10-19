Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
APREENSÃO

PRF apreende 4 mil caixas de remédios e anabolizantes contrabandeados na BR-277

Produtos de origem paraguaia seriam levados até Sorocaba (SP); condutor de 45 anos foi autuado em flagrante

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

PRF apreende 4 mil caixas de remédios e anabolizantes contrabandeados na BR-277
Autor O homem foi preso e responderá pelos crimes de importação irregular de medicamentos e uso ilegal de equipamento de telecomunicação - Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 4 mil caixas de medicamentos e anabolizantes contrabandeados do Paraguai durante uma fiscalização no trecho da BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná. A abordagem ocorreu na madrugada de domingo e resultou na prisão em flagrante de um motorista de 45 anos, que confessou que transportaria a carga ilegal até o município de Sorocaba, no interior de São Paulo.

- leia mais: PRF apreende mais de 1,7 mil ampolas de emagrecedor em Mandaguari

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A interceptação aconteceu após os agentes darem ordem de parada ao condutor de um Volkswagen T-Cross. Durante a vistoria de rotina, os policiais notaram o nervosismo do suspeito e constataram a presença de um rádio comunicador instalado no veículo. Ao realizarem a busca no automóvel, os rodoviários localizaram centenas de caixas, mochilas e sacolas recheadas com os insumos médicos espalhados pelo porta-malas, pelo assoalho e sobre o banco traseiro. Além do lote de remédios, os agentes encontraram 11 mil dólares em espécie escondidos na mochila de pertences pessoais do motorista.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

O homem foi preso e responderá pelos crimes de importação irregular de medicamentos e uso ilegal de equipamento de telecomunicação. O veículo, as divisas em moeda estrangeira e todo o material apreendido foram levados à sede da Receita Federal em Foz do Iguaçu para a contagem oficial, enquanto a ocorrência e o detido foram colocados à disposição da Polícia Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Anabolizantes CONTRABANDO Medicamentos notícias Paraná Polícia Rodoviaria federal
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV