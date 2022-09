PRF apreende 380 quilos de maconha na região central do Paraná

Da Redação

O carro e a maconha foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil de Guarapuava

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada deste sábado (3), 380 quilos de maconha na BR-277, em Guarapuava, região central do Paraná. De acordo com a PRF, a apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina. A droga estava escondida em um carro.

O veículo, com placas de Paranaguá, foi abordado pelos policiais rodoviários, mas o motorista conseguiu fugir. O carro e a maconha foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil de Guarapuava. (Informações do g1)

Outra apreensão

Dois motoristas foram presos com carregamentos que somaram mais de 350 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta sexta-feira (2). As apreensões ocorreram na BR-116, no Contorno Leste de Curitiba. As duas apreensões ocorreram simultaneamente, pouco depois do meio-dia.

De acordo com a PRF, uma van, com quase cem mil maços de cigarro, e um caminhão baú, carregado com mais de 252 mil maços, foram abordados pelas equipes que faziam o patrulhamento na rodovia. Os dois veículos estão em nome do mesmo proprietário e emplacados em uma mesma cidade, no interior de São Paulo.

