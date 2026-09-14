PRF apreende 350 quilos de maconha escondidos em carga de móveis em Cascavel





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 350,4 kg de maconha na noite de domingo (13), na PR-467, no município de Cascavel (PR). A droga estava escondida dentro do compartimento de carga de um veículo utilitário.

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Durante a vistoria, a equipe sentiu um forte de maconha e encontrou diversos fardos da droga ocultos no interior de estruturas que simulavam móveis desmontados. O condutor alegou desconhecer a ilicitude do conteúdo transportado.

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Diante dos fatos, a carga e o motorista foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Cascavel, para o registro do crime de táfico de drogas.

Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF



