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PRF apreende 350 quilos de maconha escondidos em carga de móveis em Cascavel

O condutor alegou desconhecer a ilicitude do conteúdo transportado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 350,4 kg de maconha na noite de domingo (13), na PR-467, no município de Cascavel (PR). A droga estava escondida dentro do compartimento de carga de um veículo utilitário.

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📰 LEIA MAIS: Motorista tenta fugir de fiscalização na PR-510 e é preso com 306 kg de maconha

Durante a vistoria, a equipe sentiu um forte de maconha e encontrou diversos fardos da droga ocultos no interior de estruturas que simulavam móveis desmontados. O condutor alegou desconhecer a ilicitude do conteúdo transportado.

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Diante dos fatos, a carga e o motorista foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Cascavel, para o registro do crime de táfico de drogas.

PRF apreende 350 quilos de maconha escondidos em carga de móveis em Cascavel
AutorFoto: Divulgação/PRF


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apreensao de drogas Cascavel notícias Paraná Polícia Rodoviaria federal segurança pública
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