PRF apreende 350 mil maços de cigarros contrabandeados no PR

Dois motoristas foram presos com carregamentos que somaram mais de 350 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta sexta-feira (2). As apreensões ocorreram na BR-116, no Contorno Leste de Curitiba. As duas apreensões ocorreram simultaneamente, pouco depois do meio-dia.

De acordo com a PRF, uma van, com quase cem mil maços de cigarro, e um caminhão baú, carregado com mais de 252 mil maços, foram abordados pelas equipes que faziam o patrulhamento na rodovia. Os dois veículos estão em nome do mesmo proprietário e emplacados em uma mesma cidade, no interior de São Paulo.

Conforme a PRF, ao contrário da maioria das ocorrências deste tipo registradas no Paraná (quando a carga sai da fronteira do Brasil em direção aos grandes centros), ambas as cargas apreendidas nesta sexta saíram do estado do Rio Janeiro e seguiam para Santa Cruz do Sul (RS), no interior do estado. Diante do que ocorreu, os dois motoristas foram presos e a ocorrência encaminhada para a Polícia Judiciária.

