PRF apreende 350 mil maços de cigarros contrabandeados no PR

Durante a noite desta quarta-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai, em Jacarezinho, Norte do Paraná. De acordo com os agentes, o material ilícito estava em um bitrem. Haviam cerca de 350 mil maços de cigarros no veículo.

Por volta das 19 horas, policiais rodoviários federais tentaram abordar um motorista de caminhão na BR-153, mas ele desobedeceu a ordem e fugiu. Então, houve uma perseguição. Os policiais acompanharam o caminhão por cerca de três quilômetros.

Enfim, quando o condutor do veículo parou, os agentes averiguaram a carga e notaram que eram cigarros contrabandeados. O material foi avaliado em R$ 1,75 milhão.

Diante dos fatos, o motorista, de 49 anos, foi detido e encaminhado para a Polícia Federal para o registro do crime de contrabando.