PRF apreende 337 kg de maconha no Norte Pioneiro

As drogas e veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Jacarezinho

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), de Santo Antônio da Platina, apreendeu 337 quilos de maconha neste domingo (27) em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Motociclista morre após grave acidente na BR-376; caminhoneiro fugiu

A PRF realizava patrulhamento pela BR-369 nas imediações da praça de pedágio próxima à divisa com a cidade de Ourinhos, quando avistou um veículo Citröen C3 danificando a cancela do pedágio. Foi então dada voz de abordagem com sinais sonoros e luminosos, sendo desobedecida pelo condutor que, em alta velocidade, seguiu pela BR-153.

Na altura do km 05, ainda em Jacarezinho, o motorista abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata. Dentro do automóvel a equipe localizou 337 kg de maconha.

continua após publicidade

As drogas e veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Jacarezinho.

Siga o TNOnline no Google News