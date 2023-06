PRF apreende 3 caminhões carregados com cigarros na região de Maringá

Siga o TNOnline no Google News

O feriado de Corpus Christi, registrado nessa quinta-feira (8), foi um dia de resultados positivos para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), isso porque a corporação realizou a apreensão de três caminhões carregados com cigarros contrabandeados na região de Maringá, norte do Paraná.

A primeira delas ocorreu quando uma equipe de segurança transitava pela PR-317 e flagrou um caminhão baú trafegando em zigue-zague. Os agentes tentaram abordar o veículo de carga, porém, o motorista não acatou a ordem de parada e acelerou.

A PRF acompanhou o caminhão por alguns quilômetros e conseguiu interceptá-lo no perímetro urbano de Floresta. Durante a verificação do compartimento de carga, os agentes encontraram uma quantidade significativa de cigarros contrabandeados do Paraguai, totalizando cerca de 200 mil maços.

O responsável pelo transporte da carga, de 50 anos, foi indagado sobre a origem dos produtos. Ele disse à força de segurança que havia pegado a carga em Umuarama, noroeste, e deveria entregá-la em Londrina, no norte do estado.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Maringá. O condutor deve responder pelos crimes de contrabando, desobediência e direção perigosa.

Poucas horas depois, outro caminhão foi flagrado trafegando de forma suspeita na BR-376, próximo a Mandaguaçu. Os policiais tentaram abordá-lo, mas o motorista empreendeu fuga pelo perímetro urbano, realizando diversas manobras perigosas que colocaram pedestres em risco.

Na sequência, o veículo tentou fugir por uma rodovia estadual em direção a Pulinópolis. Após alguns quilômetros de perseguição, o motorista abandonou o caminhão ainda em movimento em uma estrada rural e fugiu a pé, adentrando em uma plantação de cana.

O veículo, por sua vez, continuou desgovernado e acabou caindo em um riacho. A cabine ficou submersa e isso dificultou a remoção do caminhão do local.

A PRF averiguou o que estava sendo transportado pelo motorista fugitivo e descobriu que o caminhão estava lacrado com chapas metálicas. Os agentes realizaram a remoção dos objetos e encontraram cigarros contrabandeados.

Por conta das características do veículo utilizado, a corporação não soube precisar qual era a quantidade certa de cigarros que estavam sendo contrabandeados. Será necessário a realização de trabalhos de ruptura das estruturas para verificar a quantidade e a exatidão da carga.

As apreensões terminaram somente à tarde, quando um caminhão Mercedes Benz foi localizado abandonado em uma plantação de milho, próximo à Vila Guadiana, região rural de Mandaguaçu. Não havia ninguém no local.

Durante a fiscalização do compartimento de carga, os policiais constataram a presença de aproximadamente 190 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Além disso, após uma inspeção detalhada, a equipe verificou que o caminhão estava portando placas falsas.

Todos os veículos apreendidos juntamente com a carga de cigarros foram encaminhados ao depósito da Receita Federal em Maringá.

Com informações do Blog do Berimbau.

