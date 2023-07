PRF apreende 270 kg de maconha com casal de jovens na BR-369

Maconha foi aprendida em veículo com casal de jovens

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um casal foi preso em flagrante nesta sexta-feira (7) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 270 quilos de maconha na BR-369, em Campo Mourão, no noroeste do Paraná. O rapaz e a moça detidos têm 20 anos.



continua após publicidade

O condutor desobedeceu uma ordem de parada da PRF e fugiu pela rodovia. Houve perseguição. O motorista chegou a ultrapassar veículos na contramão, mas acabou perdendo o controle da direção no trevo de Peabiru, já na BR-158.

O veículo bateu no meio-fio e depois atingiu uma placa de sinalização. A PRF prendeu os dois ocupantes em flagrante e confirmou que as placas do veículo eram falsas.

continua após publicidade

O motorista e a passageira informaram aos policiais rodoviários que saíram de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e iriam para São Paulo (SP), onde receberiam dinheiro após a entrega da maconha.

Siga o TNOnline no Google News