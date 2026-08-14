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PRF apreende 27 veículos durante fiscalização de trânsito na Ponte da Amizade

Operação identificou vans em condições inadequadas de conservação; foram lavrados 130 autos de infração

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PRF apreende 27 veículos durante fiscalização de trânsito na Ponte da Amizade
Autor Fiscalização ocorreu na quinta-feira - Foto: CGN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nesta quinta-feira (13), uma operação de fiscalização de trânsito na região da Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu (PR). A ação teve como foco as condições de segurança dos veículos e a prevenção de acidentes.

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Ao todo, 27 veículos foram removidos durante a fiscalização, sendo sete vans, 14 motocicletas, um triciclo, um caminhão e quatro automóveis.

Entre os veículos fiscalizados, as vans apresentavam diversas irregularidades e condições inadequadas de conservação, com problemas que comprometiam a segurança dos passageiros, dos condutores e dos demais usuários da rodovia.

Durante a operação, a PRF lavrou 130 autos de infração. Dois condutores se recusaram a realizar o teste do etilômetro e foram autuados conforme a legislação de trânsito.

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Com informações do CGN

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fiscalização de trânsito Foz do Iguaçu infrações de trânsito Polícia Rodoviaria federal PREVENÇÃO DE ACIDENTES segurança veicular
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