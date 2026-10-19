PRF apreende 2,6 toneladas de maconha escondidas em carga de maravalha no Paraná; veja vídeo







A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2,6 toneladas de maconha escondidas em um caminhão na manhã desta segunda-feira (19), na BR-277, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A droga estava oculta em meio a uma carga de maravalha, material feito de aparas de madeira usado para forração de piso de animais e compostagem. O motorista do veículo, de 32 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

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A descoberta ocorreu durante uma operação focada na fiscalização do sistema de freios de veículos de carga. Ao abordarem o caminhão, o condutor informou aos agentes que havia saído de São Miguel do Iguaçu (PR) e tinha como destino a capital, Curitiba. Diante da atitude suspeita, os policiais solicitaram a abertura da cobertura do compartimento de carga.





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A descoberta ocorreu durante uma operação focada na fiscalização do sistema de freios de veículos de carga - Foto: PRF A descoberta ocorreu durante uma operação focada na fiscalização do sistema de freios de veículos de carga - Foto: PRF

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Ao deslonar o veículo, a equipe policial visualizou diversos fardos do entorpecente misturados ao produto agrícola. O caminhão foi completamente esvaziado para a contabilização do material ilegal, confirmando o total de 2.600 quilos de maconha. O motorista detido e a carga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel para a formalização da ocorrência.