PRF apreende 2,6 toneladas de maconha durante fiscalização no Paraná

Droga estava escondida em meio a uma carga de maravalha - produto utilizado para cama de animais e compostagem; motorista foi preso

A PRF apreendeu, na manhã desta segunda (19), 2.600 quilos de maconha que estavam sendo transportadas em um caminhão em Cascavel (PR), carregado de maravalha.

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Durante operação de fiscalização de sistema de freios de veículos de carga, policiais rodoviários federais abordaram um motorista de 32 anos, que conduzia um caminhão na BR-277 em Cascavel. Segundo o motorista, ele transportava maravalha - material composto por aparas de madeira e utilizado principalmente como forração de piso para animais, jardinagem e compostagem -, tendo saído de São Miguel de Iguaçu (PR) com destino a Curitiba (PR).

Durante a fiscalização, assim que o compartimento de carga foi deslonado, os policiais conseguiram perceber diversos fardos em meio à maravalha. Em seguida, todo o compartimento de carga foi esvaziado, totalizando 2,6 toneladas de maconha.

O motorista foi detido e conduzido para a PF em Cascavel para o registro do crime de tráfico de drogas.