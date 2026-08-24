PRF apreende 240 iPhones avaliados em R$ 1 milhão na BR-369 em Maringá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 240 aparelhos iPhone avaliados em cerca de R$ 1 milhão durante uma abordagem na tarde de segunda-feira (24), na BR-369, em Maringá. A carga, composta por modelos 15 e 16, era transportada na caçamba de uma caminhonete dirigida por um homem de 35 anos. Os produtos foram recolhidos e encaminhados para a Receita Federal, enquanto o condutor foi detido e levado para a Polícia Judiciária.

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O motorista admitiu aos policiais que buscou os eletrônicos em Foz do Iguaçu e faria a entrega no estado de São Paulo. Esta é a segunda vez que o homem é flagrado pelo crime de descaminho em menos de dois meses, já que ele próprio relatou ter sido detido em julho, na cidade de Toledo, transportando cosméticos e celulares. Diante do histórico e considerando as duas ocorrências, o motorista poderá cumprir até oito anos de reclusão.