PRF apreende 2,3 toneladas de maconha em carreta, em Londrina

Cerca de 2,3 toneladas de maconha foram apreendidas na noite desta quarta-feira (24) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Londrina, no Norte do Paraná. A droga estava em meio a uma carga de sêmola de trigo em uma carreta que saiu de Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, com destino a São Caetano do Sul (SP).

O veículo foi abordado durante rondas da PRF na rodovia BR-369. Os policiais perceberam que a carreta tinha irregularidades no sistema de iluminação e decidiram abordá-la. Ao fiscalizar a carga, eles encontraram os fardos de maconha. O motorista de 43 anos, morador de Foz do Iguaçu, foi preso em flagrante.

Neste ano, até 24 de maio, a Polícia Rodoviária Federal no Paraná já apreendeu mais de 45 toneladas de maconha, o montante é 50% maior que no mesmo período do ano passado e quase o dobro de 2021.

