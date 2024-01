PRF apreende 195 toneladas de drogas no PR e bate recorde histórico

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 195 toneladas de drogas ilícitas no Paraná em 2023. Esse resultado, que inclui maconha, cocaína e crack, representa um novo recorde histórico de apreensões feitas pela PRF no estado. Até então, o maior montante havia sido registrado em 2020, quando 148 toneladas foram apreendidas.

Divulgado nesta quinta-feira (11), o balanço da PRF representa uma alta de 46% no volume de apreensões em relação a em relação a 2022, quando as equipes da PRF retiraram de circulação 133 toneladas de entorpecentes.

A droga mais apreendida em 2023 no Paraná foi a maconha e seus derivados (192 toneladas), seguida por cocaína (2,7 toneladas) e pelo crack (859 quilos). No total, 576 pessoas foram detidas pela PRF por tráfico de drogas no estado. Dentre as regiões do estado, a que mais apreendeu maconha foi a região oeste (Cascavel) e a que mais apreendeu cocaína foi a região centro-oeste (Guarapuava).

Foto por PRF Cocaína encontrada dentro de pneu em Foz do Iguaçu

O trabalho da PRF também trouxe resultado positivo no combate ao tráfico de armas e munições no Paraná . Em relação a 2022, as apreensões de armas de fogo aumentaram 52% —passaram de 137 para 208 armas, de diferentes calibres. Já as apreensões de munições quase quintuplicaram —saltaram de 2,3 mil para 11 mil unidades.

Foto por PRF Apreensão de pistolas na fronteira do estado

Outro crime que traz danos diversos à sociedade brasileira, o contrabando de cigarros registrou uma alta de 5%, com mais de 33,5 milhões de carteiras apreendidas no estado. Em 2023, quase mil pessoas foram detidas pelo crime de contrabando.



“Todo esse aumento significativo do volume de apreensões é reflexo, entre outros fatores, do trabalho diário e do empenho das nossas equipes de policiais rodoviários federais, não apenas nos trechos próximos à fronteira, mas em todas as regiões do Paraná”, avalia o superintendente da PRF, Fernando César Oliveira. “Ao longo das últimas décadas, a Polícia Rodoviária Federal vem aprimorando o uso de ferramentas de tecnologia e priorizando seu setor de inteligência, como forma de otimizar as abordagens, o que também se reflete nos excelentes números deste balanço de 2023.”

Outro fator apontado para explicar a eficácia do trabalho da Polícia Rodoviária Federal é a integração com outras forças de segurança. “Estamos buscando ampliar cada vez mais essa integração da PRF com outros órgãos que também atuam nas áreas de fiscalização e de segurança pública, tanto na esfera operacional quanto no compartilhamento de informações e na realização de atividades conjuntas de capacitação dos nossos servidores."

