PRF apreende 180 garrafas de vinho de origem estrangeira no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de vinhos na madrugada do último sábado (8/7). Os policiais encontraram aproximadamente 180 garrafas de vinho de origem estrangeira em Guarapuava, na região Central do Paraná.

De acordo com informações da corporação, o produto foi localizado escondido no fundo do compartimento de cargas de um caminhão. O veículo transportava cadeiras de escritório, e as caixa de vinho haviam sido colocadas atrás do carregamento.

Ainda segundo os agentes da PRF, o motorista afirmou que desconhecia o conteúdo das caixas. O caminhoneiro disse que havia sido apenas contratado para realizar o transporte do município de Francisco Beltrão até Curitiba.

O veículo e as 180 unidades de vinho foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

