PRF apreende 175 mil maços de cigarro em meio a papel higiênico no PR

Cerca de 175 mil maços de cigarro foram apreendidos no início da tarde deste sábado (25) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 344 da BR 369, início do contorno de Campo Mourão-PR. Os maços de cigarros estavam dentro de um caminhão Mercedes Bens 1113, com placas de Capanema e estavam escondidos em meio uma carga de papel higiênico.

Segundo os policiais, os itens apreendidos estavam dentro do compartimento de carga (baú) do veículo. Os maços de cigarro estavam sendo contrabandeados do Paraguai. O caminhão era dirigido por um homem de 39 anos.

O condutor informou ter pego o veículo em Dionísio Cerqueira/SC e transportaria até Mogi das Cruzes/SP. Conforme a PRF, ele confessou que receberia determinada quantia em dinheiro pelo transporte.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal. Já a carga, foi levada ao depósito da Receita Federal, ambos em Maringá.

