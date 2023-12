PRF apreende 1,5 toneladas de maconha dentro de veículo em Londrina

Drogas estava no interior do veículo

Cerca de 1,5 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dentro de uma caminhonete modelo Nissan Frontier que trafegava pela BR-369, no início da manhã desta terça-feira (5) em Londrina, no norte do Paraná.

De acordo com os policiais, durante monitoramento pela rodovia, em uma região próxima ao entroncamento com a PR-445, o veículo foi avistado realizando uma ultrapassagem pelo acostamento. Os agentes tentaram se aproximar para realizar a abordagem, mas o motorista empreendeu fuga.

Uma perseguição foi iniciada e momentos depois o motorista abandonou o veículo na Av. Saul Elkind, fugindo do local indo para uma região de mata, segundo os policiais. Os agentes então averiguaram a caminhonete e encontraram a droga. Conforme a PRF o veículo também possuía registro de furto/roubo. Por conta disso, a caminhonete foi encaminhada para a Polícia Judiciária em Londrina. O suspeito não foi localizado.

