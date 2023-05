PRF apreende 1,5 tonelada de maconha no Paraná

Da Redação

As ações aconteceram nesta quinta (18) e na quarta (17)

Duas ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultaram na apreensão de uma tonelada e meia de maconha, no Paraná. As drogas foram tiradas de circulação nas cidades de Maringá e em São Miguel do Iguaçu.

Na manhã desta quinta-feira (18), 930 quilos da droga foram apreendidos em uma ação conjunta com a Receita Federal, em Maringá, no Noroeste do Estado. A maconha estava em um veículo que fugiu da abordagem dos agentes na PR-323, em Paiçandu.

O carro foi seguido por cerca de 20 quilômetros, até que na PR-317, próximo ao Aeroporto de Maringá, o motorista perdeu o controle da direção e caiu em um buraco ao lado da via. O motorista escapou por uma região de mata.

Os outros 601 quilos de maconha foram localizados em um carro na BR-277, em São Miguel do Iguaçu, na noite desta quarta-feira (17). O motorista fugiu da abordagem e abandonou o veículo. Pouco tempo depois, ele foi localizado. O veículo possui restrição de roubo/furto.

