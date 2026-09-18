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PRF apreende 1,5 tonelada de maconha escondida em carga de frango congelado em Cambé

Droga estava em um compartimento oculto de um caminhão frigorífico; motorista confessou o crime e foi levado para a Polícia Federal em Londrina

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,5 tonelada de maconha e prendeu um motorista por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (17), no quilômetro 163 da BR-369, em Cambé, no norte do Paraná. O entorpecente estava escondido em um fundo falso de um caminhão frigorífico que transportava uma carga de frango congelado.

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A descoberta ocorreu durante uma abordagem de rotina, quando os policiais decidiram vistoriar o compartimento de carga após notarem que o sistema de refrigeração do baú estava desligado. A falha chamou a atenção por se tratar de transporte de mercadoria perecível e, durante uma busca minuciosa, a equipe encontrou uma parede falsa construída especificamente para ocultar o ilícito.

Após a localização do entorpecente, o motorista confessou o crime aos agentes. Ele relatou que o caminhão ficou sob a posse de terceiros por cerca de uma semana, período que teria sido utilizado para a montagem do esconderijo e o acondicionamento da maconha. A transportadora responsável pelo frango foi acionada e enviou outro veículo para recolher a mercadoria. Como as verificações descartaram qualquer vínculo da empresa com o esquema criminoso, a carga de alimentos foi liberada e restituída.

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O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Londrina, juntamente com o caminhão e os pacotes de droga. A pesagem oficial, realizada após a desmontagem completa do compartimento oculto, confirmou um total de 1.582,65 quilos de maconha apreendida.

PRF apreende 1,5 tonelada de maconha escondida em carga de frango congelado em Cambé
AutorPRF apreendeu maconha em Cambé - Foto: PRF


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a apreensão de drogas Cambé NOTÍCIAS Polícia Rodoviaria federal segurança pública trafico de drogas
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