PRF apreende 1,5 tonelada de maconha escondida em carga de frango congelado em Cambé

Droga estava em um compartimento oculto de um caminhão frigorífico; motorista confessou o crime e foi levado para a Polícia Federal em Londrina





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,5 tonelada de maconha e prendeu um motorista por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (17), no quilômetro 163 da BR-369, em Cambé, no norte do Paraná. O entorpecente estava escondido em um fundo falso de um caminhão frigorífico que transportava uma carga de frango congelado.

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A descoberta ocorreu durante uma abordagem de rotina, quando os policiais decidiram vistoriar o compartimento de carga após notarem que o sistema de refrigeração do baú estava desligado. A falha chamou a atenção por se tratar de transporte de mercadoria perecível e, durante uma busca minuciosa, a equipe encontrou uma parede falsa construída especificamente para ocultar o ilícito.

Após a localização do entorpecente, o motorista confessou o crime aos agentes. Ele relatou que o caminhão ficou sob a posse de terceiros por cerca de uma semana, período que teria sido utilizado para a montagem do esconderijo e o acondicionamento da maconha. A transportadora responsável pelo frango foi acionada e enviou outro veículo para recolher a mercadoria. Como as verificações descartaram qualquer vínculo da empresa com o esquema criminoso, a carga de alimentos foi liberada e restituída.

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O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Londrina, juntamente com o caminhão e os pacotes de droga. A pesagem oficial, realizada após a desmontagem completa do compartimento oculto, confirmou um total de 1.582,65 quilos de maconha apreendida.

PRF apreendeu maconha em Cambé - Foto: PRF PRF apreendeu maconha em Cambé - Foto: PRF



