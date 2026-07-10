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PRF apreende 1,5 mil ampolas de emagrecedores escondidas em carro paraguaio em Londrina

Medicamentos estavam ocultos na lataria do automóvel. Condutora de 37 anos trazia o material de Foz do Iguaçu e foi presa em flagrante

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 18:17:36 Editado em 10.07.2026, 18:17:33
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 1,5 mil ampolas de medicamentos irregulares para emagrecimento na tarde desta sexta-feira (10), em Londrina. A carga estava escondida em compartimentos ocultos de um carro com placas do Paraguai, conduzido por uma mulher de 37 anos, que foi presa em flagrante.

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A interceptação ocorreu após os policiais identificarem sinais de manipulação na parte interna da coluna do cinto de segurança durante uma fiscalização de rotina. A partir dessa suspeita, a equipe realizou uma vistoria minuciosa e localizou dois fundos falsos na caixa de ar, em ambos os lados do veículo. Dentro das estruturas, estavam escondidas cerca de 400 caixas do produto.

A motorista, também de nacionalidade paraguaia, relatou aos agentes que havia saído de Foz do Iguaçu com a missão de entregar a mercadoria a uma pessoa desconhecida em Londrina. Ela confirmou que receberia uma quantia em dinheiro pelo serviço de transporte.

A condutora foi detida e a ocorrência encaminhada à delegacia da Polícia Federal de Londrina, que dará seguimento às investigações. A suspeita responderá pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Caso condenada, a pena prevista varia de 10 a 15 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

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