PRF apreende 138 kg de pasta base de cocaína em Cambé (PR)

Droga foi localizada em compartimento oculto de caminhão com placas do Paraguai





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (7), 138,8 quilos de pasta base de cocaína durante fiscalização no km 160 da BR-369, em Cambé (PR). Um homem, 23, de origem paraguaia foi preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas.

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Após a abordagem ao veículo, uma carreta com placas do Paraguai, o motorista forneceu informações desconexas sobre o deslocamento, embora estivesse transportando de maneira lícita uma carga de arroz. Durante a fiscalização, os policiais identificaram sinais de manipulação no tanque de combustível, onde localizaram um compartimento preparado para ocultar a droga.

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A carga de drogas era composta por 135 tabletes de pasta base, material utilizado na produção de cocaína e outros derivados, possuindo alto valor agregado.

O condutor, o veículo e as drogas, foram encaminhados à Polícia Federal em Londrina.

Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF



