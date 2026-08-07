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TRÁFICO DE DROGAS

PRF apreende 138 kg de pasta base de cocaína em Cambé (PR)

Droga foi localizada em compartimento oculto de caminhão com placas do Paraguai

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (7), 138,8 quilos de pasta base de cocaína durante fiscalização no km 160 da BR-369, em Cambé (PR). Um homem, 23, de origem paraguaia foi preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas.

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Após a abordagem ao veículo, uma carreta com placas do Paraguai, o motorista forneceu informações desconexas sobre o deslocamento, embora estivesse transportando de maneira lícita uma carga de arroz. Durante a fiscalização, os policiais identificaram sinais de manipulação no tanque de combustível, onde localizaram um compartimento preparado para ocultar a droga.

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A carga de drogas era composta por 135 tabletes de pasta base, material utilizado na produção de cocaína e outros derivados, possuindo alto valor agregado.

O condutor, o veículo e as drogas, foram encaminhados à Polícia Federal em Londrina.

PRF apreende 138 kg de pasta base de cocaína em Cambé (PR)
AutorFoto: Divulgação/PRF


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