PRF apreende 130 kg de maconha dentro de veículo em Cambé

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite deste sábado (8), 157,5 tabletes de maconha, totalizando 130,69 kg. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam patrulhamento ostensivo pela BR 369, em Cambé, quando receberam várias ligações de usuários informando que um veículo Fiat/Palio, de cor prata, estaria trafegando em alta velocidade, executando direção perigosa e colocando em risco os demais usuários da via.

No km 161, no Município de Cambé, a equipe visualizou um veículo Pálio, com placas de Toledo/PR e deu ordem de parada usando sinais sonoros e luminosos, que foram ignorados pelo condutor, que empreendeu fuga em alta velocidade sentido perímetro urbano de Cambé.

O acompanhamento tático durou por aproximadamente 10 minutos, até o condutor perder o controle do veículo, abandoná-lo em uma rua sem saída e empreender fuga para uma mata. Equipes da PRF com apoio da Polícia Militar realizaram buscas no local, mas o condutor não foi localizado.

No interior do veículo foram encontrados 157,5 tabletes de maconha, totalizando 130,69 kg.

O veículo e os entorpecentes foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Londrina.

