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TRÁFICO DE DROGAS

PRF apreende 124 kg de maconha transportados em malas na BR-376; veja o vídeo

Droga vinha de Cascavel e tinha como destino a capital paulista; motorista foi preso e adolescente apreendido em Mandaguaçu

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 10:23:12 Editado em 30.07.2026, 10:23:02
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 124 quilos de maconha e deteve duas pessoas na tarde de quarta-feira (29), no km 157 da BR-376, em Mandaguaçu, no Norte do Paraná. A droga estava dividida em fardos e tabletes armazenados dentro de três malas no porta-malas de um Chevrolet Prisma, que foi abordado por volta das 16h30 durante uma ronda de rotina.

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A abordagem ocorreu após a equipe policial suspeitar da suspensão traseira do veículo, que estava visivelmente rebaixada por conta do excesso de peso. Durante a vistoria no automóvel, os agentes encontraram a bagagem recheada com os entorpecentes. Os fardos continham ainda uma etiqueta com a escrita "Equipe B11".


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PRF apreende 124 kg de maconha transportados em malas na BR-376; veja o vídeo
AutorFoto: Divulgação/PRF

Segundo os ocupantes, a viagem teve início em Cascavel, no Oeste do estado, e o destino final seria a cidade de São Paulo. O motorista alegou que havia embarcado o passageiro, um adolescente, junto com as malas no ponto de partida.

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O condutor recebeu voz de prisão em flagrante e o menor foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos, juntamente com o veículo e a carga apreendida, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Maringá para os procedimentos legais.

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