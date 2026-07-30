PRF apreende 124 kg de maconha transportados em malas na BR-376; veja o vídeo
Droga vinha de Cascavel e tinha como destino a capital paulista; motorista foi preso e adolescente apreendido em Mandaguaçu
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 124 quilos de maconha e deteve duas pessoas na tarde de quarta-feira (29), no km 157 da BR-376, em Mandaguaçu, no Norte do Paraná. A droga estava dividida em fardos e tabletes armazenados dentro de três malas no porta-malas de um Chevrolet Prisma, que foi abordado por volta das 16h30 durante uma ronda de rotina.
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A abordagem ocorreu após a equipe policial suspeitar da suspensão traseira do veículo, que estava visivelmente rebaixada por conta do excesso de peso. Durante a vistoria no automóvel, os agentes encontraram a bagagem recheada com os entorpecentes. Os fardos continham ainda uma etiqueta com a escrita "Equipe B11".
Segundo os ocupantes, a viagem teve início em Cascavel, no Oeste do estado, e o destino final seria a cidade de São Paulo. O motorista alegou que havia embarcado o passageiro, um adolescente, junto com as malas no ponto de partida.
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O condutor recebeu voz de prisão em flagrante e o menor foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos, juntamente com o veículo e a carga apreendida, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Maringá para os procedimentos legais.