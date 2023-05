PRF apreende 11 pistolas com mulher que viajava em ônibus, no Paraná

Da Redação

Armas de fogo foram apreendidas na BR-277

Nesta quinta-feira (11), policiais rodoviários federais, em fiscalização a um ônibus intermunicipal, na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu (PR), encontraram, com uma passageira de 56 anos, 11 pistolas de fabricação turca, 50 munições de calibre 9 mm e nove carregadores.

Junto ao corpo, envoltos em uma cinta elástica, oito pistolas foram encontradas, além dos carregadores. O restante dos itens - três pistolas e as munições - estavam em uma bolsa. As pistolas estavam com a numeração raspadas.

A mulher foi detida e conduzida para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu e responderá pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo. Ela disse que pegou as armas no Paraguai e levaria para São Paulo.

