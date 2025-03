PRF aponta 14 trechos críticos para acidentes nas rodovias do PR

Motoristas do Paraná que vão pegar a estrada no feriado prolongado de Carnaval precisam ficar atentos a 14 pontos críticos de acidentes de trânsito nas rodovias federais que passam pelo nosso estado. O alerta é da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que lançou a operação Rodo-Viva - Carnaval 2025, que vai aumentar a fiscalização nas estradas de todo o país. Dos 14 trechos, dois estão próximos ao litoral, cinco na Região Metropolitana de Curitiba e sete no interior do Paraná. As atividades iniciaram nessa segunda-feira (24) e vão até 6 de março.

Segundo a PRF, foi realizada uma análise detalhada de dados e identificados 91 trechos críticos de acidentes de trânsito durante os últimos anos. Nesses locais, há uma chance de 50% de ocorrências acontecerem novamente durante o Carnaval.

A fiscalização desde ano será mais rigorosa ainda que a de 2024, com um efetivo que pode chegar a 3 mil profissionais de segurança nos dias considerados mais agitados durante o Carnaval.

Os trechos considerados mais críticos cortam sete estados. São eles: Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Há outros trechos considerados críticos em rodovias federais que cortam o Distrito Federal, Goiás, a Paraíba, Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Agentes da PRF de 16 estados serão deslocados para concentrar a fiscalização nessas localidades mais perigosas. Uso de drones e equipes posicionadas em pontos estratégicos estão incluídos no planejamento da corporação.

Confira quais são os trechos críticos no Paraná:

Rodovia BR-376, Km 180, 190 – Trecho próximo a Tibagi e Imbaú; Rodovia BR-116, Km 10, 20 – Campina Grande do Sul e Quatro Barras; Rodovia BR-376, Km 170, 180 – Trecho próximo a Tibagi e Imbaú Rodovia BR-369, Km 150,160 – Próximo a Ubiratã Rodovia BR-116, Km 120, 130 – Curitiba (bairro Tatuquara) e Fazenda Rio Grande Rodovia BR-277, Km 720, 730 – Próximo a Matelândia Rodovia BR-476, Km 140, 150 – Trecho entre Araucária e Contenda Rodovia BR-277, Km 0, 10 – Trecho próximo a Paranaguá Rodovia BR-476, Km 130, 140 – Trecho em Curitiba (Linha Verde) Rodovia BR-116, Km 110, 120 – Curitiba (bairro Pinheirinho) Rodovia BR-369, Km 190, 200 – Próximo a Cascavel Rodovia BR-277, Km 20, 30 – Trecho próximo a Morretes Rodovia BR-376, Km 400, 410 – trecho próximo a Ponta Grossa Rodovia BR-376, Km 630, 640 – Trecho próximo a Paranavaí

Campanha de prevenção

A fiscalização, este ano, receberá o reforço de uma campanha elaborada pela Secretaria Nacional sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo, por meio da distribuição de materiais e realização de palestras, é alertar e conscientizar a população em geral sobre os riscos associados ao uso de álcool com direção. A ideia é dialogar não apenas com condutores, mas com a população em geral, inclusive pedestres, promovendo informações sobre redução de riscos e danos que advêm do consumo abusivo de álcool e drogas, uma marca do período de carnaval.

"A gente inaugura uma nova parceira, no campo da prevenção, especificamente em relação ao problema do consumo de álcool em rodovias federais, que fica muito mais intenso e preocupante no período do carnaval", explicou Marta Machado, titular da Senad.

No ano passado, houve 3.855 acidentes de trânsito, com 194 mortes e mais de 3,1 mil feridos, decorrentes de situações envolvendo embriaguez ao volante. No mesmo período, a PRF prendeu em flagrante mais de 4 mil motoristas alcoolizados.

