PRF apoia ação emergencial de inverno no Paraná

Da Redação

Policia Rodoviária Federal (PRF) irá atuar como ponto de coleta para a ação emergencial de inverno do Programa Pátria Voluntária no Paraná

A Policia Rodoviária Federal (PRF) irá atuar como ponto de coleta para a ação emergencial de inverno do Programa Pátria Voluntária no Paraná. Considerando a chegada do frio intenso que assola parte do País, o objetivo da ação é a arrecadação de itens de inverno novos e usados, desde que estejam higienizados para que o uso seja imediato.

A Sede do órgão em Curitiba (PR), Endereço: BR 476 (Linha Verde), 10.150 (esquina com Avenida das Torres), Prado Velho, Curitiba (PR), CEP 81690-150 receberá as doações que serão entregues à instituições cadastradas no programa.

Mais informações podem ser conferidas em: https://www.gov.br/patriavoluntaria/dynamic-page/113.