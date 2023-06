PRF aborda caminhão com fundo falso e descobre carga ilícita no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente duas toneladas de maconha escondidas em um caminhão carregado de pneus para reciclagem nessa terça-feira (13). O flagrante ocorreu durante uma abordagem na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Os agentes da PRF estavam realizando rondas de rotina quando avistaram o veículo de carga em alta velocidade, saindo da rodovia ao notar a presença da viatura, que seguia na pista contrária. Com o apoio de outra equipe, os policiais conseguiram interceptar o caminhão na PR-423, quando o condutor tentava acessar um bairro próximo.

Ao ser questionado, o motorista, um homem de 33 anos natural do Pará, informou que estava saindo de Foz do Iguaçu, cidade do oeste parananense, com destino a Araucária, nos Campos Gerais, onde pretendia descarregar os pneus para reciclagem. No entanto, os policiais notaram indícios de irregularidades no semirreboque e decidiram realizar uma busca minuciosa.

Durante a vistoria, foram encontradas anfetaminas na caixa de ferramentas do veículo. Porém, a grande surpresa estava reservada para o momento em que a carga de pneus foi retirada. Os policiais descobriram um fundo falso na carroceria, onde estavam ocultadas as duas toneladas de maconha.

Imediatamente, o motorista foi detido e encaminhado à Polícia Federal para as devidas providências legais.

