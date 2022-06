Previsão: inverno seco e frio, com geadas e nevoeiros no PR

Da Redação

O cenário climático sugere que o volume de chuva ficará entre próximo e abaixo da normalidade

O inverno começa oficialmente nesta terça-feira (21). O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) com geadas e nevoeiros. O serviço 'Alerta Geada' fica disponível até o final da estação.

continua após publicidade .

Conforme o Simepar, neste inverno, o prognóstico, dos modelos climáticos dinâmicos e estatísticos, indica a permanência do fenômeno La Niña. O cenário climático sugere que o volume de chuva ficará entre próximo e abaixo da normalidade.

A temperatura média deve seguir o padrão típico da estação. "O tempo apresenta-se instável na altura do Rio Grande do Sul, com chuvas que evoluem a partir do norte/nordeste da Argentina e sul do Paraguai até a região. No Paraná, no momento, ocorre uma aumento de nebulosidade a partir de porções bem ao sul do Estado, porém, sem chuvas", explica o meteorologista Fernando Mendonça Mendes.