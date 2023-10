Previsão: frente fria e ciclone extratropical mudam o tempo no Paraná

A previsão do tempo para o Paraná promete mudanças climáticas nos próximos dias. Uma frente fria e um ciclone extratropical avançam sobre o Estado nesta terça-feira (24), de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A mudança trará chuvas fortes, com ventos intensos, que podem causar estragos nas cidades paranaenses.

Segundo previsão do instituto, a frente fria que chega pelo oceano deve causar pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas a partir da madrugada. Os temporais começam pelas regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste do Paraná e, no decorrer da terça, atinge as outras regiões do estado, chegando a Curitiba e Litoral.

Conforme o Climatempo, o ciclone extratropical traz alerta de temporal para a região Sudoeste. As chuvas podem vir acompanhadas por queda de granizo e rajadas de ventos de até 70 km/h. O litoral e a região da capital paranaense serão as mais afetadas pelas chuvas. A instabilidade vai se espalhar por todo território paranaense até a sexta-feira (27).

No final de semana, a instabilidade deve ser mais alta e há previsão de ventos intensos no sábado (28) em várias regiões paranaenses. Segundo o Simepar, há previsão de chuva para todo o Paraná neste domingo (29).

