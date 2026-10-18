Presos são colocados para reconstruir escolas danificadas por temporal no PR

Força-tarefa atuou na desobstrução e retirada de entulhos de vias, no corte e remoção de árvores e galhos com risco de queda

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) mobilizou a utilização da mão de obra de 27 pessoas privadas de liberdade (PPL) para atuar na reconstrução e recuperação de escolas e áreas afetadas pelo forte temporal deste mês em Laranjeiras do Sul, Região Centro-Sul do Estado.

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A força-tarefa atuou na desobstrução e retirada de entulhos de vias, no corte e remoção de árvores e galhos com risco de queda, além de serviços gerais de manutenção urbana. Atualmente, as equipes concentram esforços na recuperação de oito unidades educacionais: o CMEI Adelina Dutra Boeira; as Escolas Municipais Valdemar Boeira, Therezinha Maria Moretto Andretta, Padre Gerson Galvino e Água Verde; a APM da Escola Municipal Teotônio Vilela; e os Colégios Estaduais Cívico-Militar Érico Veríssimo e Professor Gildo Aluísio Schuck.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira, o restabelecimento da normalidade para a comunidade escolar é prioritário. “É fundamental a recuperação imediata das escolas para garantir que nossos estudantes não percam muitos dias de aula e voltem às atividades com segurança", afirma.

“Nossos meninos e meninas precisam estar na escola, aprendendo e construindo o futuro. Por isso, estamos unindo esforços para recuperar as unidades danificadas pelo temporal e garantir o retorno seguro às aulas o quanto antes. Essa parceria transforma um momento difícil em oportunidade de reconstrução e recomeço”, afirma o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

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A força de trabalho contou com apoio direto da Cadeia Pública de Laranjeiras do Sul e do Programa Mãos Amigas, que trouxe 12 apenados da base do projeto em Guarapuava e três locais para o suporte emergencial. Foram somados ainda seis apenados de convênio com a prefeitura e outros seis integrados à rotina da unidade penal.

Segundo o chefe da Divisão de Produção e Desenvolvimento da Polícia Penal do Paraná (PPPR), Boanerges Silvestre Boeno Filho, o trabalho agiliza o retorno das aulas. “A ação evidencia o papel fundamental da reintegração social e demonstra à sociedade o valor do trabalho prisional como instrumento de reparação e utilidade pública, garantindo aos custodiados uma oportunidade real de recomeço”, explica.

Para o coordenador regional da PPPR em Guarapuava, Anderson Uchack, a parceria traz benefícios mútuos para a comunidade e para os apenados. “Toda a sociedade local sai ganhando com essa cooperação entre a PPPR e a prefeitura. Para o custodiado, o benefício é bastante significativo, pois ele é inserido no mercado de trabalho e recebe remição de pena, reduzindo um dia a cada três trabalhados, o que contribui diretamente para sua reintegração social”, afirma.

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