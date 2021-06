Presos fazem rebelião com reféns em penitenciária, no Paraná

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na tarde desta terça-feira (8), três presos fizeram uma rebelião na Penitenciária Estadual de Ponta Grossa, segundo o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen).

De acordo com o departamento, até a publicação desta reportagem, quatro pessoas são mantidas reféns no local. Elas são funcionárias de uma empresa de calçados que possui fábrica dentro da penitenciária. Não há informações se alguém se feriu.

Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar foi ao local para negociar a liberação com reféns.

Ainda segundo o Depen, que a rebelião está contida no interior da fábrica de calçados e não atinge o restante da penitenciária. O local foi isolado pela equipe do Serviço de Operações Especiais (SOE) do Depen e agentes penitenciários de plantão na unidade.

Com informações do G1.