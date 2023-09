Presos doam tampas de garrafas para entidades de Londrina; entenda

A Polícia Penal do Paraná (PPPR) iniciou neste mês de setembro, na regional de Londrina, a campanha Tampinha Solidária, projeto de caráter sustentável e solidário que beneficia entidades sociais da cidade. As tampas de garrafas plásticas descartadas pelas pessoas privadas de liberdade (PPL) são separadas e destinadas a instituições que vendem para empresas de reciclagem e arrecadam recursos necessários às suas ações.

continua após publicidade

A intenção é destinar a arrecadação da campanha a cada ano para uma instituição sem fins lucrativos diferente. Para esse início foi escolhida a Casa de Apoio Amigos do Hospital Universitário de Londrina, que há mais de 40 anos acolhe parentes de pacientes internados no hospital sem condições financeiras para se manter com estadia e alimentação. A instituição atualmente possui 25 voluntários e consegue acolher 28 pessoas simultaneamente, dando suporte com refeições, banhos, lavagem de roupas e pouso.

- LEIA MAIS: Paraná lança campanha de arrecadação de brinquedos; saiba como doar

continua após publicidade

As garrafas plásticas são comum nas unidades penais. Semanalmente, os familiares são autorizados a levar dois litros de refrigerante, chá ou suco para consumo durante o período de visitação. Por conta disso ocorre acúmulo de garrafas cujas tampinhas podem ser utilizadas em ações sociais. “É uma iniciativa importante e está entre os inúmeros projetos sociais que a Polícia Penal realiza”, destaca o diretor-geral da PPPR, Osvaldo Messias Machado.

SELO

Para arrecadação das tampinhas foram distribuídos galões identificados com o selo da campanha nos pátios de visita das unidades como facilitadores do descarte. Assim como os lacres de latas, que normalmente também são alvo de campanhas de doação, as tampas de garrafa plástica possuem maior quantidade de matéria-prima e maior valor agregado. A arrecadação do material é comum em diversas instituições de caridade para conversão de recursos.

Siga o TNOnline no Google News