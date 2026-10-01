Presos de Cascavel são escalados para trabalhar na reconstrução do aeroporto de Toledo
Vinte pessoas privadas de liberdade auxiliam na remoção de ferros retorcidos da estrutura, que foi severamente danificada por fortes ventos
A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) destinou 20 detentos do sistema penitenciário de Cascavel para atuar na limpeza e reconstrução do Aeroporto Municipal de Toledo, na região oeste do estado. A estrutura sofreu danos severos na última terça-feira (29) devido aos fortes ventos que atingiram a cidade. O trabalho dos apenados concentra-se, inicialmente, na remoção de escombros e de estruturas de ferro retorcido, visando acelerar a recuperação do espaço.
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A área mais afetada pelo vendaval abriga o hangar utilizado para o recebimento de vítimas de acidentes e para o transporte aéreo de órgãos destinados a transplantes nos hospitais da região. Para agilizar a retomada dessas operações essenciais, a coordenação regional da Polícia Penal do Paraná (PPPR) informou que o contingente de trabalhadores poderá ser dobrado, caso haja necessidade técnica nas próximas etapas da obra.
A força-tarefa operacional é resultado de uma ação integrada que envolve a Prefeitura de Toledo, a Polícia Penal e a Polícia Militar do Paraná, que atua na escolta e no transporte seguro dos apenados. Na quinta-feira (1º), o secretário da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, e o prefeito Mario Costenaro visitaram as instalações danificadas para oficializar a parceria e vistoriar o andamento das frentes de trabalho.
Os detentos escalados para a missão foram rigorosamente selecionados por uma comissão técnica de avaliação. Todos já possuem autorização para exercer trabalho externo e cumprem a fase final de suas respectivas penas. A iniciativa garante aos cofres públicos a rápida reestruturação de um equipamento estratégico para a logística e saúde da região, ao mesmo tempo em que promove a reinserção social e o benefício da remição de pena para os trabalhadores envolvidos.