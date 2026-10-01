Presos de Cascavel são escalados para trabalhar na reconstrução do aeroporto de Toledo

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) destinou 20 detentos do sistema penitenciário de Cascavel para atuar na limpeza e reconstrução do Aeroporto Municipal de Toledo, na região oeste do estado. A estrutura sofreu danos severos na última terça-feira (29) devido aos fortes ventos que atingiram a cidade. O trabalho dos apenados concentra-se, inicialmente, na remoção de escombros e de estruturas de ferro retorcido, visando acelerar a recuperação do espaço.

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A área mais afetada pelo vendaval abriga o hangar utilizado para o recebimento de vítimas de acidentes e para o transporte aéreo de órgãos destinados a transplantes nos hospitais da região. Para agilizar a retomada dessas operações essenciais, a coordenação regional da Polícia Penal do Paraná (PPPR) informou que o contingente de trabalhadores poderá ser dobrado, caso haja necessidade técnica nas próximas etapas da obra.

A força-tarefa operacional é resultado de uma ação integrada que envolve a Prefeitura de Toledo, a Polícia Penal e a Polícia Militar do Paraná, que atua na escolta e no transporte seguro dos apenados. Na quinta-feira (1º), o secretário da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, e o prefeito Mario Costenaro visitaram as instalações danificadas para oficializar a parceria e vistoriar o andamento das frentes de trabalho.

Os detentos escalados para a missão foram rigorosamente selecionados por uma comissão técnica de avaliação. Todos já possuem autorização para exercer trabalho externo e cumprem a fase final de suas respectivas penas. A iniciativa garante aos cofres públicos a rápida reestruturação de um equipamento estratégico para a logística e saúde da região, ao mesmo tempo em que promove a reinserção social e o benefício da remição de pena para os trabalhadores envolvidos.