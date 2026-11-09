Preso sob escolta foge do HU de Londrina após pedir para ir ao banheiro

Homem de 31 anos estava internado desde sábado (7) e esperava resultado de exames para ser liberado pela equipe médica

Um preso de 31 anos fugiu do Hospital Universitário (HU) de Londrina enquanto estava sob escolta policial. A evasão ocorreu durante um atendimento médico, após o detento pedir para usar o banheiro e conseguir despistar a segurança do local.

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Segundo as informações confirmadas pela Polícia Penal do Paraná (PPPR), o homem estava internado na unidade de saúde desde o último sábado (7). Ele já havia passado pelos procedimentos clínicos necessários e apenas aguardava o resultado de um laudo para receber alta. A fuga só foi descoberta depois que a equipe de enfermagem do hospital estranhou a demora do paciente no sanitário e decidiu acionar o policial responsável pela escolta, que constatou o desaparecimento do homem.

Imediatamente após a confirmação do fato, a Polícia Militar foi acionada e passou a realizar diligências conjuntas com a Polícia Penal em toda a região de Londrina, na tentativa de localizar e recapturar o foragido. Em nota oficial, a PPPR informou que as circunstâncias exatas da evasão já estão sendo investigadas por meio da abertura de um procedimento administrativo interno.

Crime

Ele cumpre pena pelo envolvimento no assassinato de Nicoly Ribeiro dos Santos. O crime ocorreu em 2019 e foi levado ao Tribunal do Júri da cidade, resultando na condenação do foragido e de outros comparsas com penas superiores a 21 anos de prisão. Um quinto envolvido, que já havia sido julgado anteriormente, recebeu uma condenação superior a 22 anos.

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Na época do crime, investigadores da Polícia Civil realizaram buscas durante vários dias até conseguir localizar a jovem. O corpo de Nicoly foi encontrado enterrado em um terreno no bairro Jardim Santa Fé e apresentava sinais de carbonização parcial. As evidências que sustentaram a denúncia e contribuíram de forma decisiva para a condenação dos acusados foram extraídas do celular de um dos envolvidos, que já se encontrava no sistema prisional.

As investigações apontaram que o assassinato foi motivado por vingança. Segundo o inquérito policial, Nicoly era suspeita de ter envolvimento na morte de um homem chamado Pedro Amaral, crime registrado cerca de um mês antes de sua execução. O caso teve ainda um outro desdobramento violento: um sexto suspeito de participar da ação contra a jovem acabou sendo morto pela mãe de Nicoly, que interveio na tentativa de defender a filha no dia do crime.