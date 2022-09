Preso provoca incêndio em delegacia após atear fogo em colchão

Da Redação

O caso foi registrado na noite dessa quinta-feira (8)

Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou se deslocar até a Delegacia Alto Maracanã, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba, após um homem, que havia sido preso na noite de quinta-feira (8), provocar um incêndio no local.

De acordo com as informações dos bombeiros, o preso ateou fogo em um colchão, dentro de uma cela, e as chamas e a fumaça se alastraram. As autoridades não sabem, até o momento, como ele conseguiu incendiar o local.

O responsável pelo incêndio havia sido preso horas antes porque estava dirigindo embriagado e provocou um acidente.

Devido à inalação de fumaça, o criminoso precisou ser levado para o pronto-socorro do Hospital Evangélico, na capital.

Os bombeiros disseram que as chamas foram controladas ainda durante a noite e que não houve outros feridos.

Incêndio em edícula

O Corpo de Bombeiros foi chamado na tarde desta quinta-feira (8) para combater um incêndio na Rua Valdomiro Serediuk, no Jardim Trabalhista, em Apucarana, no norte do Paraná. As chamas deixaram um barracão nos fundos de uma casa completamente destruído.

Os bombeiros foram ao local e rapidamente controlaram o fogo, que atingiu diversos objetos que estavam no interior da edícula, como um motor de barco e instrumentos de pesca. As paredes e o telhado do espaço caíram com o incêndio. Ninguém estava no local.

Segundo moradores do bairro, o lugar era usado para costura e exportação de malha.



A causa do incêndio será investigada.

