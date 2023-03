Preso por furtar picanha diz que foi pegar sua parte que Lula prometeu

Da Redação

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Um homem, 32 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), nesta quinta-feira (23), por furtar 18 quilos de picanha de um supermercado do bairro Tarumã, em Curitiba, no Paraná.

De acordo com o site ricmais, o suspeito disse aos policiais que o presidente Lula prometeu na campanha que todo brasileiro ia comer picanha. Por isto ele foi ao mercado buscar sua parte.

Apesar da fala, as carnes seriam, na verdade, para pagar uma dívida de drogas que o suspeito teria com traficantes do bairro Capanema. O prejuízo ao mercado seria de R$ 800. O homem, informou a PM, já tem passagem por tráfico de drogas.

Semana passada, quando o presidente esteve na posse do novo diretor da Itaipu, no Paraná, um menino interrompeu o discurso do presidente para perguntar se “Já caiu o preço da picanha?“

Com informações da ricmais

