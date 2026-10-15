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Preso por embriaguez, motorista de ônibus de Curitiba confessa consumo de álcool e não paga fiança

Homem admitiu ter consumido duas cervejas e ser dependente de álcool; empresa responsável repudiou o ato e substituiu o funcionário

Escrito por Da Redação
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Preso por embriaguez, motorista de ônibus de Curitiba confessa consumo de álcool e não paga fiança
Autor Foto: Reprodução

Um motorista do transporte coletivo de Curitiba foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na noite de quarta-feira (14), após passageiros denunciarem que ele dirigia de forma agressiva e em zigue-zague. O incidente ocorreu por volta das 19h, na linha 821 – Fernão Dias, que transportava cerca de 20 pessoas no momento da abordagem.

A Polícia Militar foi alertada pelos próprios usuários na região e, ao interceptar o veículo, constatou sinais visíveis de embriaguez no condutor. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado apontou 0,93 mg/L de álcool, índice quase três vezes superior ao limite de 0,34 mg/L, que já configura crime de trânsito.

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O homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran). Durante o interrogatório, ele confessou ter consumido duas cervejas e admitiu ser dependente de álcool. O delegado responsável pelo caso, Edgar Santana, informou nesta quinta-feira (15) que o motorista não possui antecedentes criminais, mas segue detido na Cadeia Pública após não realizar o pagamento da fiança estipulada em R$ 1,8 mil.

A Polícia Civil já comunicou a prisão ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, que decidirão se o indiciado responderá ao processo preso ou em liberdade. A polícia também investiga junto à empregadora se havia histórico de consumo de bebida no trabalho.

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O episódio gerou manifestações das entidades responsáveis pelo sistema de transporte da capital paranaense. A empresa Transporte Coletivo Glória lamentou profundamente o ocorrido, classificando a conduta como inaceitável e incompatível com suas normas de segurança.

A concessionária destacou que realiza exames clínicos e toxicológicos periódicos em seus colaboradores e que aguardará os desdobramentos legais para tomar as medidas cabíveis. A Urbanização de Curitiba (Urbs), responsável pela fiscalização do serviço, informou que a empresa providenciou a imediata substituição do profissional e do ônibus após ser notificada. A Urbs ressaltou que a segurança dos passageiros é prioridade absoluta, que não tolera comportamentos de risco e que exigirá a aplicação rigorosa da regulamentação vigente.

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Curitiba dependência de álcool embriaguez ao volante Segurança no Trânsito TRANSPORTE COLETIVO
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