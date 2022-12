Preso foge de presídio de segurança máxima 24h após inauguração

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O penitenciária Estadual IV, em Foz do Iguaçu, registrou a fuga de um preso nesta sexta-feira (02)

O título de segurança máxima da Penitenciária Estadual IV, oficialmente entregue na quinta-feira (01), passou a ser questionado no dia seguinte à inauguração, com a notícia da fuga de um preso, que teria ocorrido nesta sexta-feira (02). O presídio fica em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná.

continua após publicidade .

Segundo informações, o fugitivo seria um preso que estava em uma cela de “isolamento total”, na unidade prisional, cujas obras custaram R$ 20 milhões. A Penitenciária Estadual IV é considerada de segurança máxima e faz parte do Complexo Penitenciário de Foz do Iguaçu.

LEIA MAIS: Duas mortes: Polícia Civil abre inquérito para investigar deslizamentos no PR

continua após publicidade .

O Departamento Penitenciário do Paraná (Deppen) ainda não teria dado, até a manhã deste sábado (03), explicações sobre as circunstâncias em que teria se dado a fuga. O Deppen teria apenas confirmado que o fugitivo foi recapturado que um procedimento administrativo será aberto para apurar elucidar a fuga e apontar eventuais falhas e responsabilidades.

O preso que conseguiu fugir, seria de uma cidade vizinha a Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e estaria alojado na galeria 6 do presídio, considerada de total isolamento, lugar reservado para detentos mais perigosos.

A Penitenciária Estadual IV é uma unidade para homens, com 752 vagas. A obra, que custou R$ 20 milhões, foi viabilizada em parceria do governo do estado com o governo federal e com a Itaipu Binacional.

Com Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News