Preso acusado de atropelar e matar homem após discussão

Da Redação

O caso está na delegacia de polícia de Capanema, no sudoeste do Paraná

A pedido do Ministério Público do Paraná, a partir da 2ª Promotoria de Justiça de Capanema, no Sudoeste do estado, foi preso preventivamente o homem investigado pelo crime de homicídio qualificado praticado contra um homem de 64 anos.

continua após publicidade .

De acordo com a apuração dos fatos, no último domingo, 24 de março, após ingestão de bebida alcoólica e desentendimento causado em decorrência de jogo em um bar na zona rural do município, o suspeito teria ameaçado a vítima de morte e, em seguida, conduziu seu veículo em alta velocidade contra ela. A vítima, um homem de 64 anos, morreu no local.

O pedido de prisão preventiva feito pelo MPPR e acatado pelo Poder Judiciário considerou a gravidade do crime e o modo como foi praticado – atropelamento em via pública, em local habitado e sem qualquer possibilidade de defesa ou de reação da vítima.

continua após publicidade .

A partir da decretação da prisão, a autoridade policial tem prazo de dez dias para concluir as investigações e encaminhar o inquérito policial para a Promotoria de Justiça, que poderá oferecer denúncia criminal.