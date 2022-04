Da Redação

Presidente Jair Bolsonaro desembarca em Londrina

O avião do presidente Jair Bolsonaro pousou por volta das 18h35 no Aeroporto José Richa no início da noite desta sexta-feira (8). Ele era aguardado por apoiadores na frente do aeroporto e em um evento na Praça Nishinomiya. A chegada atrasou por conta de uma série de eventos em que o presidente participou nas cidades de Pelotas, Bagé e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

Ele saiu pelo saguão da Aeroporto de Londrina e foi recebido por centenas de pessoas que aguardavam o presidente com fotos de celulares e vídeos. Bolsonaro foi recepcionado pelo prefeito Marcelo Belinati na pista do aeroporto.

Os bolsonaristas também se reúnem na Praça Nishinomiya, onde um caminhão de som foi instalado para receber o presidente. Os apoiadores exibiam faixas e bandeiras em verde e amarelo e um caminhão caracterizado do Exército Brasileiro também marca presença na manifestação em apoio a Bolsonaro.

Depois da recepção, o presidente visita a ExpoLondrina na noite desta sexta-feira. Na manhã de sábado (9), ele viaja até Bandeirantes, no Norte Pioneiro, para participar de uma celebração no Santuário São Miguel Arcanjo. O presidente dorme em Londrina e ruas do centro da cidade foram bloqueadas por causa do esquema de segurança no hotel onde o Bolsonaro ficará hospedado.

Existe a expectativa que uma motociata com cinco mil veículos em Andirá, neste sábado no Norte do Estado.

A reportagem é do portal Tarobá News.