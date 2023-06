Presidente do Rotary ACIM Maringá morre vítima de acidente

Morreu na madrugada desta terça-feira (6) Sirmey Amaral, presidente do Rotary ACIM de Maringá. Ela sofreu um grave acidente em Campo Mourão, noroeste do Paraná e estava internada desde o dia 1º de junho.

continua após publicidade

O Rotary ACIM (Associação Comercial e Empresarial de Maringá), publicou nas redes sociais uma nota lamentando o ocorrido. Confira a nota:

"É com profunda tristeza e pesar que comunicamos o falecimento da nossa estimada companheira Sirmey Amaral, presidente em exercício do Rotary-ACIM e Governadora indicada para a gestão 25/26 do Distrito de Rotary 4630.

continua após publicidade

No dia 1º de junho de 2023, Sirmey sofreu um trágico acidente de carro em Campo Mourão, colidindo com um caminhão. Apesar de todos os esforços médicos e inúmeras orações, infelizmente, ela nos deixou nesta madrugada. Sua partida deixa seu filho Otávio Avanci, seus familiares e milhares de amigos e pessoas cujas vidas foram tocadas por ela, enlutados.

Todas as vidas são importantes, mas há aquelas que nos tocam de forma especial. Sirmey sempre se destacou como uma mulher forte, empreendedora e líder. Com sua dedicação incansável, realizou mais de uma centena de treinamentos e consultorias. Ela esteve à frente de grandes projetos sociais e estava prestes a concluir sua gestão como presidente de maneira espetacular, preparando-se para assumir a Governadoria do Distrito de Rotary com eficiência e alegria.

É com imenso pesar que compartilhamos essa notícia amarga, perdemos uma amiga leal e querida, alguém que, mesmo em sua breve vida, viveu intensamente e deixou uma marca profunda em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

continua após publicidade

Em solidariedade ao Rotary-ACIM, o Rotary Club de Maringá decreta luto oficial em memória de Sirmey Amaral, e neste momento difícil, enviamos nossos mais sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos próximos. Que encontrem conforto e força para superar essa perda irreparável.

Descanse em paz, querida Sirmey. Seu legado de amor, dedicação e liderança permanecerá vivo em nossos corações".

Siga o TNOnline no Google News