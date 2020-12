Presidente do 'Coren' diz que não há profissionais suficientes para o combate da Covid-19 - TNOnline

Continua após publicidade

Nesta quinta-feira (3), a presidente do Conselho Regional do Paraná (Coren) falou sobre a situação da pandemia do novo coronavírus no Paraná.

"Venho em nome dos 108 mil profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, para fazer um apelo à sociedade: a pandemia não acabou e as medidas devem ser intensificadas. Estamos atingindo a capacidade operacional máxima do sistema de saúde. O espaços estão sendo ampliados e adaptados, mas o número de profissionais para atuação no enfrentamento da pandemia é insuficiente. Os trabalhadores de saúde estão exaustos fisicamente e emocionalmente, em especial a enfermagem que está 24 horas do lado destes pacientes", afirmou a presidente do Coren, nas redes sociais. "Por isso, o Coren-PR pede à sociedade pede que a população respeite o distanciamento social, higienize as mãos e use a máscara. Em plena pandemia, o direito individual não pode ser soberano à coletividade", afirmou ele, em vídeo publicado nas redes sociais.



No total, o Conselho tem 26.753 enfermeiros inscritos, 58.049 técnicos e 22.507 auxiliares. De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR), a área da enfermagem é a mais afetada pela Covid-19 entre os profissionais da Saúde: 4.252 trabalhadores já foram diagnosticados com a Covid-19 e 39 profissionais morreram.

Com informações; Bem Paraná.