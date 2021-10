Presidente Bolsonaro chega para evento em Maringá

Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro está em Maringá nesta sexta-feira, 1º de outubro, para participar da inauguração das obras de ampliação e modernização do Aeroporto Regional do município. A cerimônia de entrega estava marcada para começar 15h30, mas houve atraso. O evento seria no aeroporto, mas, por causa do estrago causado por fortes ventos no local, foi transferido para o Pavilhão Azul do Parque de Exposições.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou da obra de ampliação do Aeroporto de Maringá. Freitas disse que a obra vai ajudar a economia do Brasil porque o aeroporto vai receber aeronaves maiores. “Esse aeroporto vai ligar a região de Maringá com o resto do Brasil”.

Jair Bolsonaro cumprimentou apoiadores e em seguida, falou com o público e agradeceu o apoio. “Quero agradecer a todos vocês pela confiança no nosso governo. Sempre fui muito bem recebido nesta cidade”.

O evento faz parte das comemorações de 1.000 dias do governo Bolsonaro, que se completaram oficialmente no último domingo (26), porém, foram celebrados no decorrer da semana.

