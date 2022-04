Da Redação

Presidente Bolsonaro chega à Londrina na tarde desta sexta-feira

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, visita Londrina, Norte do Paraná, nesta sexta-feira (8). A chegada do chefe do Executivo está prevista para as 16h, no aeroporto Governador José Richa. De acordo com a agenda do mandatário, ele deve ir ao Parque Governador Ney Braga, onde ocorre a 60ª edição da Exposição Agropecuária de Londrina (ExpoLondrina), às 20h.

continua após publicidade .

Já no sábado, Bolsonaro irá ao município de Bandeirantes, que fica a cerca de 103,2 km de Londrina, para visitar o Santuário São Miguel Arcanjo. A informação foi confirmada pelo fundador do Santuário, padre Roberto Medeiros, que visitou o presidente em Brasília na semana passada.

"O Presidente Jair Bolsonaro aceitou o meu convite para conhecer o Santuário São Miguel Arcanjo, o 3º maior do mundo em devoção ao Arcanjo, em Bandeirantes/PR! Estaremos lá, neste sábado", postou nas redes sociais. Existe a expectativa que uma "motociata" também pode ocorrer com o apoio dos bolsonaristas no Norte do Estado.

continua após publicidade .

O deputado federal Diego Garcia (Solidariedade), que é natural de Bandeirantes, postou um vídeo nas redes sociais sobre a visita presidencial. "Nós já tempos uma agenda marcada para o próximo sábado, quando o presidente estará visitando o Santuário São Miguel Arcanjo", informou.

Com informações do Tarobá Notícias.