Um presépio que mexe com os sentidos das pessoas, tem cheiro de capim cidreira e emite sons, como o barulho da água. O presépio foi instalado na Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Iguaraçu, que integra a Diocese de Apucarana, e vem chamando a atenção dos moradores do município.

O presépio está aberto para visitação durante as missas e atividades na paróquia. A ideia surgiu após reunião entre o padre Douglas Felipe e a pastoral da ornamentação.

"O presépio está emocionando muita gente, por envolver os sentidos, tem jogo de luzes e sombras, lança um cheiro super agradável de capim cidreira, emite sons, tem efeitos luminosos, que proporciona um realismo. Você entra literalmente na simulação da Gruta de Belém. Tivemos essa ideia após uma reunião com a Pastoral da Ornamentação da nossa paróquia onde fizemos questão de ressaltar que este tempo do Natal é motivador. As pessoas são mais sensíveis, então pensamos em um presépio que faça as pessoas se sentirem dentro, inclusas, componentes do cenário do nascimento do Salvador, algo inovador e ao mesmo tempo tocante", explica o padre.

O presépio ficará aberto até o começo do ano que vem e será desmontado após a festa da Epifania do Senhor, tradicional dia dos Reis Magos, 6 de janeiro. A paróquia fica localizada às margens da PR-218, no Jardim União Um, 279. Veja:

Presépio sensorial chama atenção na região; veja - Vídeo por: Reprodução