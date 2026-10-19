Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
CASCAVEL

Presa por tráfico na Indonésia, paranaense receberia US$ 50 mil e corre risco de fuzilamento

Mulher transportava droga diluída em frascos de beleza; defesa alega que ela foi aliciada para atuar como “mula”

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Presa por tráfico na Indonésia, paranaense receberia US$ 50 mil e corre risco de fuzilamento
Autor Foto: Reprodução vídeo

Uma moradora de Cascavel, identificada como Thania Cristina dos Santos, de 36 anos, foi presa no Aeroporto Internacional Ngurah Rai, em Bali, na Indonésia, sob a acusação de tráfico internacional de entorpecentes. A detenção ocorreu no dia 6 de outubro, logo após o desembarque da brasileira, quando agentes de segurança encontraram mais de 3,6 kg de cocaína líquida diluída em frascos de cosméticos durante a revista de seus pertences. Em depoimento às autoridades locais, a mulher confessou que receberia um pagamento de US$ 50 mil para realizar o transporte da droga.

- LEIA MAIS: Grávida de 15 anos é espancada pela mãe e polícia descobre ponto de drogas em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O advogado Gustavo Paiva, responsável pela defesa de Thania, explicou que a situação da cliente não é um fato isolado, mas sim parte de um esquema em que paranaenses estão sendo cooptados pelo crime organizado para atuar como "mulas" no envio de drogas a países europeus e asiáticos. De acordo com os levantamentos preliminares, o entorpecente teria saído do Rio de Janeiro. A defesa destaca que a tática de diluir a cocaína em produtos de beleza funciona como um agravante jurídico no processo, pois as autoridades indonésias interpretam a camuflagem como uma clara tentativa de burlar a fiscalização alfandegária.

A legislação contra o tráfico de drogas nos países asiáticos é conhecida por sua extrema rigidez. No caso da cascavelense, as sanções previstas incluem a possibilidade de prisão perpétua e até mesmo a pena de morte por fuzilamento. Apesar da gravidade do cenário, a acusada está recebendo a assistência do aparato consular e da embaixada brasileira, um direito garantido a qualquer cidadão detido no exterior, além de contar com representação legal no país. Contudo, o advogado ressalta que todo o processo e o eventual cumprimento da pena ocorrerão estritamente sob as severas leis da Indonésia.

Com informações: Tarobá

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cocaína líquida cultura do crime direitos consulares Indonésia prisão internacional trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV