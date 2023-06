Prêmio do Nota Paraná sai para cidade inédita; saiba mais

Pela primeira vez na história do Programa Nota Paraná, o prêmio máximo de R$ 1 milhão foi sorteado para a cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. O morador é do bairro Jardim Paraná e ganhou com o bilhete número 21221745. Ele concorreu com 60 bilhetes eletrônicos gerados a partir de 14 notas fiscais.

O segundo prêmio, no valor de R$ 100 mil, foi para uma consumidora do bairro Guabirotuba, de Curitiba, com o bilhete 5900706. Ela concorreu com 39 notas fiscais, que geraram 49 bilhetes.

Já o prêmio de R$ 50 mil ficou com um morador do bairro Alto Boqueirão, de Curitiba. Ele concorreu com 12 bilhetes de duas notas fiscais. O bilhete sorteado foi o de número 23648154.

Além dos maiores prêmios, dez consumidores foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil e outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50. As entidades sem fins lucrativos receberam valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

Nota Paraná sorteia R$ 5 milhões em prêmios

Programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados. Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir o CPF e senha. Não é encaminhada mensagem por WhatsApp nem por outros aplicativos.

O Paraná Pay também realizou sorteio, neste caso voltado exclusivamente a estabelecimentos da área do turismo credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

Os valores do Paraná Pay podem ser usados por meio de carteira digital do banco Senff, nos estabelecimentos dos setores do turismo, de venda de gás de cozinha e de combustíveis. Outra opção é transferir para a conta bancária cadastrada no Nota Paraná.

CADASTRO – Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay, o consumidor deve estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. É fácil aderir. Basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em “concordar”.

