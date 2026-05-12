TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
QUE SORTE!

Prêmio de R$ 102 milhões da Lotofácil concurso 3682 sai para cidade do norte do PR

Aposta foi realizada na lotérica Tião Abatia, no centro do município, e foi a única no país a cravar todos os números sorteados

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 19:01:15 Editado em 12.05.2026, 19:01:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Prêmio de R$ 102 milhões da Lotofácil concurso 3682 sai para cidade do norte do PR
Autor Com sete cotas, o prêmio será dividido entre os integrantes do bolão, e cada um deve receber cerca de R$ 205.613,62 - Foto: Divulgação

Um bolão registrado em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná, acertou as 15 dezenas do concurso 3682 da Lotofácil e faturou R$ 1.439.295,34. A aposta foi realizada na lotérica Tião Abatia Loterias Ltda, no centro do município, e foi a única no país a cravar todos os números sorteados.

Com sete cotas, o prêmio será dividido entre os integrantes do bolão, e cada um deve receber cerca de R$ 205.613,62. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e os números contemplados foram 01, 02, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22 e 24.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ribeirão do Pinhal tem pouco mais de 13 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE, e fica a cerca de 370 quilômetros de Curitiba, próximo a Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio. Na faixa de 14 acertos, 329 apostas de todo o país foram premiadas, com 14 delas do Paraná, cada uma levando R$ 1.310,41.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nesta terça-feira (12), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. A transmissão ao vivo pode ser acompanhada pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
jogo Loteria lotofacil prêmios ribeirão do pinhal
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV