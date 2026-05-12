Prêmio de R$ 102 milhões da Lotofácil concurso 3682 sai para cidade do norte do PR
Aposta foi realizada na lotérica Tião Abatia, no centro do município, e foi a única no país a cravar todos os números sorteados
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Um bolão registrado em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná, acertou as 15 dezenas do concurso 3682 da Lotofácil e faturou R$ 1.439.295,34. A aposta foi realizada na lotérica Tião Abatia Loterias Ltda, no centro do município, e foi a única no país a cravar todos os números sorteados.
Com sete cotas, o prêmio será dividido entre os integrantes do bolão, e cada um deve receber cerca de R$ 205.613,62. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e os números contemplados foram 01, 02, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22 e 24.
Ribeirão do Pinhal tem pouco mais de 13 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE, e fica a cerca de 370 quilômetros de Curitiba, próximo a Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio. Na faixa de 14 acertos, 329 apostas de todo o país foram premiadas, com 14 delas do Paraná, cada uma levando R$ 1.310,41.
O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nesta terça-feira (12), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. A transmissão ao vivo pode ser acompanhada pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.