Prêmio de R$ 102 milhões da Lotofácil concurso 3682 sai para cidade do norte do PR

Um bolão registrado em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná, acertou as 15 dezenas do concurso 3682 da Lotofácil e faturou R$ 1.439.295,34. A aposta foi realizada na lotérica Tião Abatia Loterias Ltda, no centro do município, e foi a única no país a cravar todos os números sorteados.

Com sete cotas, o prêmio será dividido entre os integrantes do bolão, e cada um deve receber cerca de R$ 205.613,62. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e os números contemplados foram 01, 02, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22 e 24.

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Ribeirão do Pinhal tem pouco mais de 13 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE, e fica a cerca de 370 quilômetros de Curitiba, próximo a Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio. Na faixa de 14 acertos, 329 apostas de todo o país foram premiadas, com 14 delas do Paraná, cada uma levando R$ 1.310,41.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nesta terça-feira (12), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. A transmissão ao vivo pode ser acompanhada pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.