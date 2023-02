Prejuízo: câmera flagra momento em que Fiat Uno bate em Porsche

Da Redação

Com o impacto da colisão, o Porsche ainda atingiu outro veículo, que estava estacionado

Um acidente está chamando a atenção dos moradores da cidade de Maringá, na região Noroeste do Paraná. Um Fiat Uno, um dos carros mais populares do país, acertou a traseira de um Porsche 718 conversível, esportivo de luxo importado da Alemanha.

A colisão entre os veículos com valores bastante desproporcionais aconteceu na Avenida Alexandre Rasgulaeff, na manhã desta quarta-feira (22). Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida. Veja no final da matéria.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o Porsche saía de ré de uma empresa, quando foi atingido pelo Uno, que seguia pela via. Com o impacto da colisão, o Porsche ainda atingiu outro veículo, que estava estacionado. Ninguém se feriu.

O Fiat Uno envolvido no acidente, do modelo Mille, não é mais fabricado no país. Usado, ele pode ser encontrado custando em torno de R$ 15 mil. O Porsche 718, por sua vez, não é encontrado por menos de R$ 500 mil.

A título de comparação, com o preço de um Porsche 718 conversível é possível adquirir 33 veículos Fiat Uno.

Assista ao flagrante: null - Vídeo por: tnonline





Fonte: Informações RicMais.

